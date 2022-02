Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag leicht zugelegt. Gegen 11 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 100,22 US-Dollar und damit rund ein Prozent mehr als zuletzt am gestrigen Donnerstag. Ein Barrel der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) kostete um rund 0,7 Prozent mehr bei 93,50 US-Dollar.

Laut dem Commerzbank-Rohstoffexperten Carsten Fritsch haben sich die Energiepreise nach einem teilweise dramatischen Anstieg gestern erstaunlich schnell wieder erholt. Im Laufe des Vortages war der Brent-Preis nach dem Schock über den russischen Angriff auf die Ukraine auf fast 106 Dollar und damit den höchsten Stand seit August 2014 gestiegen.

Den Grund für den Preisrückgang im gestrigen Handelsverlauf sieht Fritsch auf die bisher vom Westen beschlossenen Sanktionen gegen Russland zurück, die Energielieferungen aussparen. Vor allem wurde nicht auf das international Zahlungssystem SWIFT als Sanktionsinstrument zurückgegriffen, womit Energieimporte aus Russland weiterhin bezahlt werden können, so Fritsch. Über die weitere Entwicklung am Ölmarkt bestimmt nun auch die weitere Reaktion Russlands auf die Sanktionen. "Drosselt Russland daraufhin seinerseits die Energielieferungen, dürften die Preise schnell wieder deutlich steigen", kommentierte der Experten in seiner Tagesinfo Rohstoffe.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 101,22 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Freitag mitteilte. Am Mittwoch hatte der Preis noch bei 96,10 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis legte am Freitag nur leicht zu. Gegen 11 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.910,11 US-Dollar (nach 1.906,41 Dollar am Donnerstag). Gold legte am gestrigen turbulenten Handelstag eine regelrechte Achterbahnfahrt hin. Zunächst war die "Krisenwährung" auf 1.975 Dollar und damit den höchsten Stand seit September 2020 gestiegen. Im Handelsverlauf rutschte der Preis jedoch wieder bis auf 1.900 Dollar ab. "Da sich die Lage in der Ukraine unserer Kenntnis nach nicht entspannt hat, finden wir es schwierig, Gründe für den Preisrückgang zu finden", konnte auch der Commerzbank-Experte Daniel Briesemann keine konkreten Gründe für den Preisverfall im Verlauf nennen.

pma/ger