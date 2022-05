Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag leicht zugelegt. Gegen 10.40 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 108,34 US-Dollar und damit rund 0,8 Prozent mehr als am gestrigen Donnerstag. Bei US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) war es zuletzt ein Plus von rund einem Prozent auf 106,81 Dollar.

Zwar droht dem Brent-Preis noch immer ein Wochenverlust, die kräftigeren Abschläge zum Wochenauftakt konnten großteils aber wieder aufgeholt werden. Weiterhin befindet sich der Ölmarkt in einem Spannungsverhältnis zwischen verschlechterten Angebotsbedingungen und den trüben konjunkturellen Aussichten. Durch den Ukraine-Krieg und den folgenden Sanktionen gegen Russland finden sich in westlichen Ländern kaum noch Abnehmer für russisches Rohöl.

Auf der anderen Seite bleibt die strikte Corona-Politik Chinas eine Belastung für die Ölpreise. Die jüngsten Lockdowns in Teilen des Landes zur Eindämmung des Virus drücken die Nachfrage nach Rohöl und damit auch die Preise. Unterdessen nahm die Internationale Energieagentur (IEA) am gestrigen Donnerstag nur eine leichte Revision ihrer Angebots- und Nachfrageprognosen für den Ölmarkt vor, wie der Commerzbank-Rohstoffexperte Carsten Fritsch schreibt. Demnach fiel die Ölnachfrage im ersten Quartal etwas stärker aus. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage sollte im zweiten Quartal mehr oder weniger ausgeglichen sein. Im zweiten Halbjahr implizieren die Prognosen weiterhin einen leicht unterversorgten Markt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 109,30 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis noch bei 109,02 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis tendierte am Freitag bisher kaum verändert. Gegen 10.40 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.821,70 Dollar gehandelt (nach 1.821,51 Dollar am Donnerstag). Am Donnerstag war der Goldpreis stark unter Druck geraten und gab dabei um deutliche 1,7 Prozent nach. Zeitweise notierte Gold in der Früh sogar unter 1.820 US-Dollar und damit auf dem tiefsten Stand seit drei Monaten. "Wir führen dies in erster Linie auf den festen US-Dollar zurück", hieß es von Daniel Briesemann von der Commerzbank.

pma/spo