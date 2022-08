Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise präsentieren sich am Dienstagvormittag erneut mit Zuwächsen. Gegen 11.10 Uhr wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent bei 93,84 US-Dollar gehandelt und somit um 0,27 Prozent höher als zum Vortagesschluss. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,43 Prozent auf 88,50 US-Dollar pro Barrel.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für den gestrigen Montag mit 100,04 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Laut Commerzbank-Experten würden derzeit zwar die Füllstände in den Gasspeichern wieder ansteigen, doch behinderten die aufgrund der andauernden Hitze sinkenden Pegelstände in den Gewässern den Transport von Rohstoffen wie Öl und Kohle. Die europäischen Gasspeicher sind derzeit zu rund 74 Prozent gefüllt, was eine Einhaltung der seitens des von der EU vorgegebenen Mindestfüllstandes von 80 Prozent in den Wintermonaten näher kommt.

Der Goldpreis zeigte sich am Dienstagvormittag mit leichten Abschlägen. In London lag der Preis pro Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.775,01 US-Dollar und war damit um 0,2 Prozent tiefer als am Vortag.

fpr/ger