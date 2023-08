Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen weiter zu

Die Rohölpreise haben am Montagvormittag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.05 Uhr 85,21 US-Dollar und somit 0,69 Prozent mehr. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte 0,64 Prozent auf 81,06 Dollar das Fass zu.

Experten verwiesen als Antrieb auf weitere Anzeichen für eine Verknappung des Ölangebots. Inzwischen preisten einige Raffinerieprodukte wie Diesel eine Verknappung in diesem Winter ein, sodass ihr Preisaufschlag gegenüber Rohöl, aus dem sie hergestellt werden, gestiegen sei. Die Angebotsbeschränkungen der führenden OPEC+-Länder Russland und Saudi-Arabien haben bereits seit Ende Juni zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, während die US-Rohöllagerbestände auf den niedrigsten Stand seit Jänner gesunken sind.

Im Blick bleibt indes die schwache konjunkturelle Entwicklung in China, die die Nachfrage nach Rohöl und damit auch die Ölpreise belastet. Nach der überraschenden Leitzinssenkung der chinesischen Notenbank vergangene Woche reduzieren nun auch die großen chinesischen Banken ihre Kreditzinsen. Das bezieht sich aber nur auf einjährige Kredite und nicht auf fünfjährige Darlehen. Dieser fünfjährige Zins ist allerdings besonders wichtig für das Niveau der Immobilienkredite. Der chinesische Immobilienmarkt ist angeschlagen.

Angebotssorgen haben den Preis für europäisches Erdgas am Montag in die Höhe getrieben. Am Vormittag wurde der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam zu 40,41 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Das sind um 11 Prozent mehr als am Freitag.

Als Grund für den Preissprung gilt die Nachricht, dass sich die Beschäftigten einer Anlage für Flüssiggas (Liquid Natural Gas, LNG) in Australien auf einen Streik vorbereiten, falls bei Lohnverhandlungen am Mittwoch keine Einigung erzielt wird. Der Arbeitskampf könnte am 2. September beginnen. Die Möglichkeit von Versorgungsunterbrechungen in Australien, die zehn Prozent der weltweiten LNG-Exporte betreffen könnten, hat die europäischen Händler bereits in Atem gehalten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Freitag mit 86,46 Dollar festgelegt, nach 86,17 Dollar am Donnerstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis tendierte am Montag wenig verändert. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete in London zuletzt 1.888,75 Dollar, ein minimales Minus von 0,07 Prozent.

