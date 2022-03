Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen wieder zu

Die Ölpreise haben am Donnerstag wieder klar zugelegt. Gegen 10.45 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 116,09 US-Dollar und damit rund 4,5 Prozent mehr als zuletzt am gestrigen Mittwoch. US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 3,5 Prozent auf 112,46 Dollar zu.

Damit setzen sich die extremen Preisbewegungen am Ölmarkt der bisherigen Woche fort. Zum Wochenauftakt hatten die Ölpreise auf das höchste Niveau seit 2008 zugelegt, der Preis für Brent-Öl schnellte aufgrund des Ukraine-Krieges auf fast 139 US-Dollar hoch. Am gestrigen Mittwoch folgte dann eine scharfe Gegenbewegung nach unten.

Nachdem die USA am Dienstag einen Importstopp für russisches Öl verkündete, machte sich Furcht vor Engpässen in der Ölversorgung breit, was den Ölpreis deutlich in die Höhe trieb. Zuletzt gab es jedoch vorsichtige Hoffnung auf eine Erleichterung in dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Derzeit treffen sich die Außenminister beider Länder in der Türkei, wobei der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu als Vermittler agieren will.

Zudem gab es am Mittwoch Signale, dass die OPEC ihre Ölförderung stärker ausweiten könnte. Der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate hatte sich für einen solchen Schritt ausgesprochen. Mittlerweile relativierte der Energieminister des Landes diese Aussagen. Zwar dürfte es keinen Alleingang der Vereinigten Arabischen Emirate geben, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber Reuters sagte. "Allerdings ist der Geist für das nächste Treffen der OPEC+ am 31. März damit aus der Flasche", kommentierte der Commerzbank-Rohstoffexperte Carsten Fritsch.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 128,46 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Donnerstag mitteilte. Am Dienstag hatte der Preis noch bei 127,93 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis kam am Donnerstag wieder etwas zurück. Gegen 10.45 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.982,11 US-Dollar gehandelt, was ein leichtes Minus von 0,4 Prozent bedeutet. Bereits am Mittwoch hatte der Goldpreis infolge der stark verbesserten Aktienmarktstimmung deutlich nachgegeben.

pma/ste