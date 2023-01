Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag Aufschläge aufgewiesen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11 Uhr 80,48 US-Dollar. Das waren 1,2 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,4 Prozent auf 75,63 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf eine positive Stimmung an den europäischen Aktienmärkten, welche auch die Rohölnotierungen begünstigen. Die am Vorabend veröffentlichten US-Öllagerdaten wurden damit etwas in den Hintergrund gedrängt. Der Industrieverband American Petroleum Institute (API) meldete am Dienstagabend einen ungewöhnlich kräftigen Aufbau der landesweiten Rohölvorräte. Die Daten könnten eine rückläufige Ölnachfrage signalisieren. Am Mittwochnachmittag veröffentlicht das US-Energieministerium seine offiziellen wöchentlichen Daten.

Zudem wurden die Ölpreise zuletzt durch Studien von Bankhäusern gestützt. So erwarten ING und Goldman Sachs einen Anstieg des Brent-Preises in diesem Jahr auf über 100 Dollar. Sie verweisen auf die Aufhebung von Corona-Beschränkungen in China, die zu einer wachsenden Nachfrage nach Öl führen dürfte. Weiters schrumpfe das Angebot aus Russland.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 77,00 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Montag war der Preis noch bei 77,57 US-Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Mittwochvormittag höher. In London wurde die Feinunze (31,10 Gramm) für 1.884,55 Dollar gehandelt und notierte somit um 0,4 Prozent befestigt.

ste/spo