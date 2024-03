Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag zugelegt. Gegen 10.45 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,70 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,83 Prozent zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,91 Prozent auf 78,99 Dollar.

Weiterhin würden die Ölpreise durch geopolitische Spannungen gestützt sowie durch das knappe Angebot der OPEC+, schrieben die Experten der Commerzbank in ihrem Tageskommentar. "Zudem dürften die acht Länder, die ihre Produktion zusätzlich gedrosselt haben, in den nächsten Tagen mitteilen, dass sie an ihren Produktionskürzungen vorerst festhalten."

Darüber hinaus würden die Marktteilnehmer an den Öl- und auch an den Metallmärkten nach China blicken, so die Commerzbank weiter. "Dort tagt ab dem 5. März der 14. Volkskongress, der wichtige Rahmendaten für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes setzt." China wolle voraussichtlich den Schwerpunkt auf den Binnenkonsum legen, auch um deflationäre Tendenzen zu bekämpfen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 82,01 Dollar festgelegt, nach 82,02 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis bewegte sich kaum von der Stelle. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 2.055,25 US-Dollar gehandelt, was einem leichten Plus von 0,03 Prozent entspricht.

