06.02.2026 11:11:00
Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen zu
Am Ölmarkt bleibt die Lage im wichtigen Förderland Iran das bestimmende Thema. Im weiteren Tagesverlauf sind Verhandlungen zwischen der Führung in Teheran und den USA zur Entschärfung der Krise geplant. Allerdings gab es zuletzt Unklarheit über den Auftakt der Gespräche. Iranische Medien veröffentlichten widersprüchliche Informationen über den Beginn.
Sollten die Verhandlungen scheitern, wird am Markt mit einem deutlichen Anstieg der Ölpreise gerechnet. Zuletzt hat die Lage im Iran mehrfach die Ölpreise bewegt. Sollte es zu einem US-Angriff auf den Iran kommen, wird eine Ausweitung der geopolitischen Risiken auf die gesamte Region am Persischen Golf befürchtet. Dann könnten auch wichtige Schifffahrtsrouten für den Ölhandel bedroht sein.
Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist leicht gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 67,00 US-Dollar je Barrel (159 Liter), nach 66,65 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.
Der Goldpreis notierte wieder etwas höher. Zuletzt lag der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des gelben Edelmetalls um 1,26 Prozent im Plus bei 4.873 US-Dollar.
