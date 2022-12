Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen zu, Brent bei 83,31 Dollar

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag etwas zugelegt. Gegen 11.45 kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,25 US-Dollar und damit 1,2 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,0 Prozent auf 79,16 0,6 Dollar.

Am Donnerstag hatte die trübe Stimmung an den Aktienbörsen auch die Ölpreise belastet. Zum Wochenschluss jedoch deutete sich eine leichte Entspannung an. Die wieder etwas höhere Risikofreude der Anleger stützte auch die Preise für Rohöl.

Börsianer begründeten die Kursgewinne am Ölmarkt zudem mit der Reaktion Russlands auf die von den G7-Ländern auferlegte Preisobergrenze für Rohöl-Exporte des Landes. Moskau hatte angekündigt, dass es seine Rohölproduktion nun drosseln könnte.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 81,41 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis bei 79,36 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Freitagvormittag gut behauptet. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London mit 1.797,50 Dollar gehandelt und lag damit rund 0,2 Prozent über dem Vortagesschluss.

