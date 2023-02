Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen zu, Brent bei 84,6 Dollar

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.15 Uhr 84,55 US-Dollar und damit 0,6 Prozent als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,9 Prozent auf 78,34 Dollar.

Nach einem unruhigen Jahresstart haben die Ölpreise in den vergangenen Tagen tendenziell zugelegt. Hauptgrund ist die Zuversicht für die Konjunktur Chinas und deren Energienachfrage, nachdem sich die Volksrepublik von ihrer strikten Corona-Politik verabschiedet hat. Als Zeichen dieser Zuversicht gilt am Ölmarkt, dass der große saudische Ölkonzern Saudi Aramco seine Preise für asiatische Kunden unlängst erhöht hat.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 80,50 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Montag war der Preis noch bei 78,20 US-Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Preis von Gold zeigte sich am Mittwochvormittag fester. In London notierte die Feinunze (31,10 Gramm) bei rund 1.885,51 US-Dollar und damit um rund 0,7 höher als am Vortag.

mik/spo