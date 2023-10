Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen zu, Brent bei 88,18 US-Dollar

Die Rohölnotierungen haben am Freitagvormittag zugelegt. Gegen 11.00 Uhr lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 88,18 US-Dollar und damit 2,27 Prozent höher. Die US-Sorte West Texas verteuerte sich um 2,03 Prozent auf 85,11 Dollar.

Weiter im Fokus dürfte der neu aufgeflammte Nahostkonflikt stehen. Denn sollte sich dieser ausweiten und Erdölproduzenten wie den Iran involvieren, könnte dies die Rohöllieferkette unterbrechen. So warnten einige Experten zuletzt vor einer Blockade der Meeresenge von Hormus, durch die ein erheblicher Teil der Öltransporte aus dem Nahen Osten verläuft.

Indes haben die Industrieunternehmen aus der Eurozone im August wieder mehr produziert, war kürzlich bekannt gegeben worden. Die Herstellung stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet. Der Anstieg folgt auf einen Rückgang um 1,3 Prozent im Juli.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 89,43 Dollar festgelegt, nach 89,89 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis ist am Freitag ebenfalls gestiegen. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 1.884,16 US-Dollar gehandelt. Das entspricht einem Plus von 0,73 Prozent.

sto/kat