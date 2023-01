Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen zu, Brent bei 88,2 Dollar

Die Ölpreise haben am Montagvormittag etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent hielt gegen 12.00 Uhr mit einem Preis von 88,16 US-Dollar um 1,2 Prozent über dem Vortagespreis. Die US-Sorte West Texas Intermediate verteuerte sich um 1,1 Prozent bei 82,16 Dollar.

Der Handel zum Wochenstart verlief ruhig. Da in einigen asiatischen Ländern wegen des dortigen Neujahrsfestes Ruhe herrscht, sei auch die Handelsaktivität geringer als üblich ausgefallen. Unterstützung erhalten die Erdölpreise seit einiger Zeit durch die Aussicht auf eine konjunkturelle Erholung in China, nachdem sich die politische Führung von ihrer strikten Corona-Strategie verabschiedet hat. Auch die Aussicht auf weniger starke Zinsanhebungen vor allem in den USA hellt die Stimmung auf.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Freitag mit 84,90 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Donnerstag war der Preis noch bei 82,60 US-Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Preis von Gold zeigte sich praktisch unverändert zur Vorwoche. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London für 1.927,37 Dollar gehandelt und lag damit fast exakt auf dem Niveau von Freitag.

mik/ger