Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise leicht gestiegen

Die Ölpreise sind am Donnerstagvormittag etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 85,21 US-Dollar und damit 0,3 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,1 Prozent auf 78,73 Dollar.

Als einer der wesentlichen Preistreiber der vergangenen Tage gilt die Hoffnung auf eine stärkere konjunkturelle Belebung in China. Der damit einhergehende Nachfrageanstieg nach Rohöl würde die Preise stützen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 81,86 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Dienstag war der Preis noch bei 80,50 US-Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Preis von Gold steigerte sich ebenfalls geringfügig. In London notierte die Feinunze (31,10 Gramm) bei rund 1.881,66 US-Dollar und damit um rund 0,4 höher als am Vortag. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag dürften zunächst größere Bewegungen bei Gold ausbleiben.

