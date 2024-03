Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise leicht im Minus

Die Ölpreise haben sich am Dienstagvormittag leicht im Minus präsentiert. Gegen 10.45 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,63 US-Dollar, was einem Minus von 0,25 Prozent zum Montag entspricht. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ging um 0,34 Prozent auf 78,44 Dollar zurück.

Die OPEC hat ihre Ölproduktion im Februar laut einer Reuters-Umfrage um knapp 90 Tsd. auf 26,42 Mio. Barrel pro Tag ausgeweitet, schreiben die Commerzbank-Experten und dies könnte etwas auf den Rohölnotierungen lasten. "Verantwortlich hierfür ist Libyen, wo die Ölproduktion im Monatsvergleich um 150 Tsd. Barrel pro Tag stieg, nachdem diese im Jänner aufgrund der zeitweisen Schließung eines größeres Ölfeldes gefallen war", formulierte die Commerzbank.

Libyen ist von den Produktionsvorgaben im Rahmen der OPEC+ ausgenommen. Die neun an Quoten gebundenen OPEC-Länder reduzierten ihre Produktion dagegen leicht auf 21,43 Mio. Barrel pro Tag. Sie lag damit aber noch immer 191 Tsd. Barrel pro Tag über dem vereinbarten Niveau, hieß es weiter.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 83,38 Dollar festgelegt, nach 82,65 Dollar am Freitag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis präsentierte sich mit freundlicher Tendenz. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 2.123,71 US-Dollar gehandelt, was einem Plus von 0,33 Prozent entspricht. Die Goldnotierungen nähern sich trotz wenig veränderter US-Zinserwartungen dem Allzeithoch, schreiben die Commerzbank-Analysten. Das Rekordhoch von Ende vergangenes Jahr liegt bei 2.135 Dollar je Feinunze.

ste/sto