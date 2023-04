Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise leicht rückläufig

Die Ölpreise haben am Montagvormittag etwas nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel gegen 10.40 Uhr um 0,23 Prozent auf 84,99 US-Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate WTI kostet zuletzt 80,51 Dollar, ein Rückgang von 0,25 Prozent.

Der Öl-Riese Saudi Aramco wolle Insidern zufolge trotz Förderkürzungen des Ölkartells OPEC+ Kunden in Nordasien die volle vertraglich vereinbarte Menge an Rohöl liefern, wurde zuletzt bekannt. Auch habe die Abu Dhabi National Oil Company mindestens drei Kunden in Asien mitgeteilt, dass im Juni die volle Menge geliefert werde. Dies könnte die Ölpreise etwas belastet haben, nachdem zuvor die angekündigten Förderkürzungen gestützt hatten.

Der Goldpreis gab am Montagvormittag ebenfalls nach. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.997,96 Dollar, ein Minus von 0,37 Prozent.

sto