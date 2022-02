Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise mit Abgaben

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete kurz vor 11.00 Uhr 90,47 US-Dollar, was einem Abschlag von 0,34 Prozent entsprach. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 1,00 Prozent auf 88,94 US-Dollar.

"Offenbar hat die Stimmung am Ölmarkt gedreht", kommentierten die Commerzbank-Experten mit Hinblick auf die jüngste Preisentwicklung. Der zuvor noch euphorischen Stimmung sei eine nüchternere Einschätzung gewichen. Maßgeblich dazu beigetragen hätten Spekulationen über eine möglicherweise schon baldige Rückkehr der iranischen Ölexporte.

"Sollte dies tatsächlich der Fall sein, wären die vorherigen Sorgen vor Angebotsknappheit und stark schrumpfenden freien Produktionskapazitäten unbegründet", so die Commerzbank. Denn der Iran könnte schon kurzfristig bis zu 2 Mio. Barrel Rohöl pro Tag zusätzlich an den Markt bringen, sobald die Sanktionen aufgehoben werden. In Wien laufen derzeit Verhandlungen über die Rettung des Atomabkommens mit dem Iran.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 92,17 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Mittwoch mitteilte. Am Montag hatte der Preis bei 93,42 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich gegen 11.00 Uhr wenig verändert. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete für 1.819,10 US-Dollar und damit um knapp 0,1 Prozent mehr als zuletzt. "Hinter dem festen Preis steht offenbar eine aktuell höhere Nachfrage nach Gold als sicherer Hafen im Zuge der Ukraine-Krise", schrieben die Analysten der Commerzbank hinsichtlich des Edelmetalls. Diese würde sich auch in ETF-Zuflüssen von 8,5 Tonnen in den letzten zwei Tagen widerspiegeln.

sto/mik