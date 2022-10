Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise mit Abschlägen

Die Ölpreise sind mit Abschlägen in die Woche gestartet. Am Montagvormittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 97,10 Dollar (98,96 Euro). Das waren 0,8 Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel ebenfalls um 0,8 Prozent auf 91,90 Dollar.

Ungeachtet der jüngsten Abschläge haben die Preise in der vergangenen Woche spürbar zugelegt. Ausschlaggebend war eine Förderkürzung des Ölverbunds OPEC+. Die rund 20 Ölstaaten reagierten damit auf Preisrückgänge in den Wochen zuvor. Hintergrund dafür waren Rezessionsängste und der Kampf vieler Zentralbanken gegen die Inflation. Die Ölnachfrage wird entsprechend schwach erwartet.

Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum trübt sich weiter ein, wurde heute Vormittag bekannt. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel von September auf Oktober um 6,5 Punkte auf minus 38,3 Zähler. Das ist der tiefste Stand seit Mai 2020. Sowohl die Konjunkturerwartungen als auch die Lagebewertung trübten sich deutlich ein.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 97,43 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis bei 95,80 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Auch Gold zeigte sich am Montagvormittag mit Kursverlusten. In London wurde die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt für 1.682,15 Dollar gehandelt - das entspricht einem Minus von 0,85 Prozent zum Vortag.

ger/sto