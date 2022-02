Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise mit deutlich Aufschlägen

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag weiter deutlich fester tendiert. Gegen 11.25 Uhr kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 92,32 US-Dollar, was im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs ein Plus von 1,33 Prozent ist. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 1,59 Prozent auf 91,56 Dollar zu.

"Auslöser für den jüngsten Preisanstieg ist ein Kälteeinbruch in Texas, der Sorgen vor Produktionsausfällen im größten US-Schieferölvorkommen Permian Basin schürt", schreibt der Commerzbankanalyst Carsten Fritsch. "Vor einem Jahr kam es aufgrund einer Kältewelle zu massiven Beeinträchtigungen der dortigen Ölproduktion."

Allgemein hebe er seine Ölpreisprognose für dieses Jahr. Als Grund nennt der Rohstoffexperte den anhaltenden Ukraine-Russland-Konflikt, eine stärker als erwartete Nachfrage sowie die Tatsache, dass es viele Ölproduzierende Länder nicht schaffen, ihre Produktion zu erhöhen und an der Kapazitätsgrenze liegen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 89,98 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Freitag mitteilte. Am Mittwoch hatte der Preis bei 90,18 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Die weiterhin unsichere Stimmung an den Aktienmärkten dürfte hingegen die als sicher geltende Anlage Gold stützen. Der Goldpreis legte gegen 11.25 Uhr in London um 0,42 Prozent auf 1.813,11 Dollar die Feinunze (31,10 Gramm) zu.

spo/pma