Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise mit leichten Abschlägen

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag mit leichten Abschlägen notiert. Kurz nach 11.00 Uhr wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent bei 96,02 US-Dollar gehandelt und somit 0,36 Prozent weniger als zum Vortagesschluss. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,30 Prozent auf 90,28 US-Dollar pro Barrel.

Am Dienstag war der Preis für ein Barrel Brent zeitweise auf über 98 Dollar gestiegen, nachdem die Lieferung von russischem Öl über den Südstrang der Pipeline Druschba eingestellt worden war. Über die Nordroute der Druschba-Pipeline, die durch Belarus und Polen bis nach Deutschland führt, wird hingegen weiterhin Rohöl geliefert.

Zuletzt hatte jedoch die Meldung eines Anstiegs der Ölreserven in den Vereinigten Staaten die Ölpreise wieder fallen lassen. Ein Anstieg der US-Ölreserven könnte einen Nachfragerückgang bedeuten und belastet daher in der Regel die Ölpreise.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 100,92 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis bei 100,78 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Mittwochvormittag etwas tiefer. In London lag der Preis pro Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.792,31 US-Dollar und war damit um 0,10 Prozent tiefer als am Vortag.

