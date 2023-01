Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise mit leichten Aufschlägen

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag mit leichten Zugewinnen tendiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.20 Uhr 88,24 US-Dollar. Das waren um 0,2 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls um 0,2 Prozent auf 81,86 Dollar.

Die europäischen Aktienmärkte fanden trotz guter US-Vorgaben noch keine klare Richtung. Auch beim Euro/Dollar gab es bis dato nur wenig Bewegung zu beobachten. Am Rohölmarkt blieben stärkere Impulse bis dato ebenfalls aus. Die kräftigen Preissenkungen der ersten Jänner-Woche wurden mittlerweile mehr als aufgeholt. Für Zuversicht sorgt vor allem der weniger strenge Coronakurs in China. Er weckt Hoffnungen auf eine konjunkturelle Belebung und eine höhere Energienachfrage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Montag mit 85,45 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Freitag war der Preis noch bei 84,90 US-Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Preis von Gold zeigte sich etwas höher. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London für 1.937,71 Dollar gehandelt und lag damit 0,3 Prozent höher als zuletzt.

