Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise mit leichten Rückgängen

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag etwas leichter notiert. Der Preis für die Nordseesorte Brent notierte gegen 11 Uhr bei 93,05 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) und damit 0,35 Prozent unter dem Vortagesschlusskurs. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) reduzierte sich um 0,31 Prozent auf 87,32 Dollar.

Im weiteren Handelsverlauf könnte die am Nachmittag anstehende Bekanntgabe der offiziellen US-Öllagerdaten Impulse für die Rohölnotierungen liefern. Bereits am Dienstag hatte das private American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Lageraufbau mitgeteilt. Die Vorratsdaten bewegen die Ölpreise meist klar, da sie Auskunft über das Verhältnis von Angebot und Nachfrage geben.

Belastet wurden die Rohölpreise zuletzt durch Inflationsdaten aus den USA, die auf weitere deutliche Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed hindeuten. Fachleute befürchten eine erhebliche konjunkturelle Belastung durch den straffen geldpolitischen Kurs, was auch die Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel dämpfen würde.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Montag mit 97,50 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis bei 95,28 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Mittwochvormittag nur wenig verändert. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.703,70 Dollar, was einem kleinen Aufschlag von 0,1 Prozent zum Vortag entspricht.

