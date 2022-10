Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise mit leichterer Tendenz

Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag mit leichterer Tendenz präsentiert. Der Preis für die Nordseesorte Brent lag gegen 11.00 Uhr bei 94,11 Dollar pro Barrel (159 Liter) und damit um 0,3 Prozent unter dem Vortagesschlusskurs. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich ebenfalls um 0,3 Prozent auf 88,69 Dollar.

Auf Wochensicht geht es mit den Ölpreisen damit klar nach unten. Die Sorge vor einem Abflauen der Weltwirtschaft und einem damit verbundenen geringeren Verbrauch an Rohöl hatte die Ölpreise vor allem in der ersten Wochenhälfte stark belastet.

Seit Montag ist der Preis für Rohöl aus der Nordsee um etwa drei Dollar gefallen. Belastet wurden die Ölpreise nach Einschätzung von Experten auch durch die Erwartung weiter stark steigender Zinsen in führenden Industriestaaten. Im Verlauf der Woche hat sich gezeigt, dass die US-Notenbank Fed nach wie vor entschlossen mit Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation ankämpfen wird. Die Aussicht auf stark steigende Zinsen in den kommenden Monaten dämpft zusätzlich die Konjunkturerwartungen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 93,66 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis bei 95,12 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat sich am Freitagvormittag knapp behauptet gezeigt. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.661,07 Dollar, was einem kleinen Minus von 0,1 Prozent zum Vortag entspricht.

