Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise mit leichterer Tendenz

Die Rohölpreise haben sich am Mittwochvormittag mit leichterer Tendenz gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 10.45 Uhr 83,63 US-Dollar und somit 0,25 Prozent weniger. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab 0,40 Prozent auf 79,23 Dollar das Fass nach.

Am Ölmarkt wurden die zuletzt dominierenden Sorgen über eine nachlassende Nachfrage des wichtigen Importeurs China durch frische Daten des American Petroleum Institute gemildert, die auf einen Rückgang der US-Lagerbestände hindeuten. Dies würde für eine Verknappung des Angebots an Rohöl sprechen und wäre somit ein positives Signal, wenn es im weiteren Handelsverlauf von offiziellen Daten des US-Energieministeriums bestätigt würde.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 86,51 Dollar festgelegt, nach 87,58 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis tendierte am Mittwoch mit Zuwächsen. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete in London zuletzt 1.903,72 Dollar, ein Plus von 0,27 Prozent.

ste/spo