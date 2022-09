Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise mit tieferen Notierungen

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagvormittag mit tieferen Notierungen gezeigt. Der Preis für die Nordseesorte Brent notierte kurz nach 11 Uhr bei 93,79 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) und damit 0,84 Prozent unter dem Vortagesschlusskurs. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 1,04 Prozent auf 88,15 Dollar.

Nach wie vor notieren die Erdölpreise auf hohem Niveau, in den vergangenen Wochen haben sie allerdings deutlich nachgegeben. Die erwartete Abschwächung der globalen Konjunktur und die vielerorts stark steigenden Zinsen dämpfen die Aussichten für die Nachfrage nach Rohöl, Benzin und Diesel.

Am Mittwoch gab sich die Internationale Energieagentur (IEA) entsprechend skeptisch, vor allem mit Blick auf die Nachfrage aus China. Dort sorgt seit längerem die strenge Coronapolitik der politischen Führung für erhebliche Konjunkturbelastung. In der Großstadt Chengdu sollen jedoch jüngst ergriffene Restriktionen gelockert werden.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 97,66 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 98,47 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat seit Mittwochnachmittag stark nachgegeben und am Donnerstag in der Früh bei 1.684,70 US-Dollar ein Tief seit Mitte Juli markiert. Belastend dürften der zuletzt stärkere US-Dollar und steigende Anleihenrenditen gewirkt haben. Zuletzt kostete die Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.686,40 Dollar, was einem Abschlag von 0,66 Prozent zum Vortagesschluss entspricht.

spa/ger