Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise mit Verlusten

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag Rückgänge verzeichnet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.15 Uhr 92,06 US-Dollar und damit rund 0,4 Prozent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,7 Prozent auf 84,66 Dollar.

Zuletzt hatte das OPEC-Kartell seine Nachfrageprognose gesenkt, was besonders zum Beginn der Woche belastet hatte. Begründet wurde der Schritt mit einer "erheblichen Unsicherheit hinsichtlich der Weltwirtschaft, begleitet von Ängsten vor einer weltweiten Rezession". Laut der Commerzbank sei der jüngste IEA-Bericht zudem nicht in der Lage gewesen, zumindest kurzfristig "die Richtung am Ölmarkt zu ändern".

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 94,42 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis bei 94,81 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat am Vormittag etwas höher notiert. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt rund 1.774 Dollar und damit 0,3 Prozent mehr als am Vortag.

