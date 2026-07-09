Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise nach Anstieg wieder schwächer

Die Ölpreise haben am Donnerstag nach einem kurzfristigen Anstieg wegen einer Eskalation im Iran-Krieg wieder nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August fiel um 2,2 Prozent auf 77,75 US-Dollar. Der Preis für die US-Ölsorte WTI gab um 1,9 Prozent auf 73,24 Dollar nach.

Die USA haben im Streit mit dem Iran um die Straße von Hormuz in zweiter Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik bombardiert. Irans Revolutionsgarden griffen nach eigenen Angaben im Gegenzug erneut US-Stützpunkte in den beiden mit Washington verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain an. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran noch heftigere Angriffe an. Die US-Attacken seien Vergeltungsmaßnahmen für vom Iran beschossene Schiffe, schrieb er auf der Plattform Truth Social.

Die erneute Eskalation im Nahost-Konflikt hat den globalen Energiemarkt in dieser Woche aufgeschreckt. Im Zentrum der Spannungen steht die Straße von Hormuz, die die Öl- und Gas-Produzenten am Persischen Golf mit den Weltmärkten verbindet. Die USA hatten Angriffe gestartet, nachdem mehrere Handelsschiffe attackiert worden waren. Sollten die Meeresstraße erneut vollständig geschlossen werden, könnte der Ölpreis um weitere zehn US-Dollar steigen, schätzte Analyst Scott Shelton vom Brokerhaus TP ICAP.

Die Straße von Hormuz sei nie wirklich normalisiert geöffnet worden, sagte Henry Hoffman, Co-Portfolio-Manager des Catalyst Energy Infrastructure Fund der Nachrichtenagentur Bloomberg. Nun drohten weitere Produktionskürzungen, und eine größere Eskalation könne deutlich stärkere Schäden an der regionalen Energieinfrastruktur verursachen, deren Folgen weit über einen ersten Preissprung hinausreichten.

Der Goldpreis legte am Donnerstagvormittag leicht zu. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.103,45 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,7 Prozent mehr als am Vorabend.

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