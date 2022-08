Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise nach IEA-Bericht gestiegen

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagvormittag nach Veröffentlichung des monatlichen IEA-Berichts mit höheren Notierungen gezeigt. Gegen 11.20 Uhr wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent bei 98,00 US-Dollar gehandelt und somit um 1,03 Prozent mehr als zum Vortagesschluss. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 1,13 Prozent auf 92,58 US-Dollar pro Barrel.

Nachdem im Frühhandel am Ölmarkt noch Zurückhaltung geherrscht hatte, zogen die Ölpreise nun stärker an. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat ihre Prognose für das Wachstum der weltweiten Nachfrage nach Rohöl angehoben. Die im Zuge des Ukraine-Kriegs verursachte Gaskrise mit einem massiven Preisanstieg für Erdgas an den Rohstoffmärkten habe dazu geführt, dass Industrie und Kraftwerke ihre Anlagen verstärkt mit Öl betreiben.

Die Agentur erwartet für das laufende Jahr ein Wachstum der weltweiten Ölnachfrage um 2,1 Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag. Das sind 380.000 Barrel pro Tag oder etwa 2 Prozent mehr als in der vorangegangenen Schätzung.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 101,29 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 100,92 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Donnerstagvormittag etwas tiefer. In London lag der Preis pro Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.789,77 US-Dollar und war damit um 0,11 Prozent tiefer als am Vortag.

