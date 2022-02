Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise nach Mehrjahreshoch stabilisiert

Die Ölpreise haben am Montagvormittag angesichts der Spannungen rund um die Ukraine zunächst stark zugelegt, fielen im weiteren Verlauf aber wieder auf die Vortagesstände zurück. Gegen 11.00 Uhr lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 94,5 Dollar und damit praktisch unverändert zum Vortag. US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,1 Prozent auf 93,3 Dollar.

Im Frühhandel waren die Preise der beiden Ölsorten auf den höchsten Stand seit 2012 gestiegen. Brent lag zeitweise bei rund 96 Dollar je Fass. Angetrieben wurden die Preise von den Ängsten vor einer Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt. "Die neuen Ukraine-Sorgen wurden durch Warnungen von US-Geheimdiensten ausgelöst, wonach Russland schon in dieser Woche einen Angriff auf das Nachbarland starten könnte", schreiben die Analysten der Commerzbank.

Mehrere westliche Staaten haben daraufhin ihre Staatsbürger aufgefordert, die Ukraine zu verlassen. Falls es zu einer militärischen Eskalation kommt, seien weitreichende Sanktionen des Westens gegen Russland zu erwarten, die auch den Energiesektor und den Finanzsektor betreffen dürften, so die Analysten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 92,85 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Montag mitteilte. Am Donnerstag hatte der Preis noch bei 92,87 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Montag behauptet. Gegen 11.30 wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.856,98 US-Dollar gehandelt und war damit praktisch unverändert zum Vortag. Der Goldpreis stabilisierte sich damit nach deutlichen Gewinnen am Freitag. Hintergrund des Preissprung war die Warnung von US-Geheimdiensten, dass eine russische Invasion in der Ukraine unmittelbar bevorstehe. "Gold war daraufhin als sicherer Hafen stark gefragt", so die Commerzbank-Analysten.

mik/sto