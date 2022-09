Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise nach Vortagesverlusten etwas erholt

Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag teilweise von ihrer jüngsten Korrektur erholt. Der Preis für die Nordseesorte Brent notierte kurz nach 11 Uhr bei 90,90 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) und damit 0,5 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 84,99 Dollar pro Barrel. Trotz des leichten Anstiegs steuern die Ölpreise auf ihren dritten Wochenverlust in Folge zu.

Belastende Themen bleiben die sich abkühlende Weltwirtschaft sowie der starke US-Dollar, der Öl für Händler aus anderen Währungsräumen verteuert. Das lastet auf der Nachfrage.

Mehrere Daten aus China zeichneten in der Nacht ein gemischtes Bild der Wirtschaft. Zwar deuteten überraschend gute Zahlen aus dem Einzelhandel, zur Industrieproduktion und zu den Anlageinvestitionen auf eine Erholung der Konjunktur hin. Die erdölverarbeitende Industrie des größten Ölimporteurs der Welt blieb allerdings unter Druck.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 97,30 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis bei 97,57 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis gab am Vormittag weiter nach. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.658,78 Dollar, was einem Abschlag von 0,2 Prozent zum Vortag entspricht. In der Früh hat der Goldpreis bei 1.653,40 Dollar einen weiteren Tiefststand seit April 2020 erreicht.

Belastet wird Gold vor allem durch die Erwartung weitere Leitzinserhöhungen durch wichtige Notenbanken. So dürfte die US-Notenbank ihren Leitzins schon am Mittwoch erneut kräftig anheben. Schließlich war die Inflation im August weniger zurückgegangen als erwartet. Auch von der Europäischen Zentralbank (EZB) werden weitere deutliche Erhöhungen erwartet.

spa/ger