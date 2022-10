Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise nach Vortagesverlusten etwas höher

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagvormittag etwas von ihren Verlusten vom Vortag erholt. Der Preis für die Nordseesorte Brent lag gegen 11.20 Uhr bei 92,95 Dollar pro Barrel (159 Liter) und damit um 0,6 Prozent über dem Vortagesschlusskurs. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 87,73 Dollar.

Die Ölpreise haben damit die Verluste der vergangenen drei Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Zuletzt hatten Sorgen vor einem Abflauen der Weltwirtschaft und einem damit verbundenen Rückgang der Nachfrage die Ölpreise belastet, nachdem der Internationale Währungsfonds (IWF) die Prognose für das globale Wirtschaftswachstum gesenkt hatte.

Außerdem hatten Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA die Ölpreise belastet. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um mehr als sieben Millionen Barrel verzeichnet hat. Steigende Ölreserven belasten in der Regel die Ölpreise.

Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den amerikanischen Ölreserven erwartet, die dem Handel am Ölmarkt eine neue Richtung geben könnten. Wegen eines Feiertags in den USA zu Beginn der Woche werden die Lagerdaten einen Tag später als üblich veröffentlicht.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 95,11 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 96,03 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat sich am Donnerstagvormittag gut behauptet gezeigt. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.675,74 Dollar, was einem kleinen Plus von 0,1 Prozent zum Vortag entspricht.

mik/ste