Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise nahezu unverändert

Die Ölpreise haben am Montagvormittag ohne große Veränderungen notiert. Gegen 11.25 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 103,60 US-Dollar. Das waren 0,12 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,01 Prozent auf 94,91 Dollar.

Zuletzt wurde der Ölpreis immer wieder von Konjunktursorgen, die für eine geringere Nachfrage sprechen, belastet. Auf der anderen Seite stehen die Sorge eines verknappten Angebotes als Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und scharfer Sanktionen überwiegend westlicher Länder.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 107,66 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis bei 107,50 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis legte am Montagvormittag zu. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.728,99 Dollar, was einem Aufschlag von 0,28 Prozent entsprach.

Im Fokus dürfte diese Woche die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch stehen. Analyst Ricardo Evangelista von Activ Trades sieht eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte eingepreist, weswegen die Stimmung am Markt im Moment gelassener sei als noch in der vergangenen Woche. In der Vorwoche war nämlich noch ein größerer Zinsschritt um 100 Basispunkte im Raum gestanden.

spa/sto