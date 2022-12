Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise notieren deutlich tiefer

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag deutlich nachgegeben. Steigende Infektionszahlen mit dem Coronavirus in China belasten die weltweiten Finanzmärkte. Die Nordsee-Sorte Brent büßte 1,44 Prozent an Wert ein auf 82,41 US-Dollar das Barrel (159 Liter). Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde zuletzt zu einem Preis von 77,32 Dollar pro Fass gehandelt - mit einem Abschlag zum Vortag von 1,57 Prozent.

Bereits am Vortag waren die Ölpreise gefallen, wobei eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten die Notierungen am Ölmarkt mit nach unten zog. Die Sorge über die rasant steigenden Covid-Infektionen in China dämpfte die Risikofreude der Anleger und sorgte in der Früh für Kursverluste an den führenden asiatischen Börsen.

Der Preis von Gold profitierte etwas von der Unsicherheit an den Märkten und stieg in London um leichte 0,16 Prozent auf 1.808,50 Dollar die Feinunze (31,10 Gramm). Gold gilt gemeinhin als Anlage, die in unsicheren Zeiten gefragt ist.

spo/mik