Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise notieren höher

Die Ölpreise haben sich am Montagvormittag mit Kurssteigerungen gezeigt. Kurz nach 11 Uhr wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent bei 101,09 US-Dollar gehandelt und damit um 0,51 Prozent mehr als zum Vortagesschluss. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,42 Prozent auf 93,35 US-Dollar.

Auftrieb erhalten die Erdölpreise seit einigen Tagen von der Aussicht auf ein geringeres Angebot. So hatten der saudi-arabische Energieminister eine mögliche Kürzung der Fördermenge durch die in der OPEC+ zusammengeschlossenen Ölstaaten angedeutet. Die Marktbeobachter der Commerzbank verweisen auf den Eindruck, dass Saudi Arabien einen Rückgang des Ölpreises auf unter 90 US-Dollar nicht tolerieren würde.

Am Freitag hatte sich die Rede des Chefs der US-Notenbank, Jerome Powell, in Jackson Hole nur vorübergehend belastend ausgewirkt. Powell erteilte einem möglichen Ende der geldpolitischen Straffung in naher Zukunft eine klare Absage, wonach Zins- und Rezessionssorgen den Markt belasteten.

Der Goldpreis hat am Montagvormittag weiter nachgegeben. In London lag der Preis pro Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.721,80 US-Dollar und notierte damit 0,75 Prozent unter dem Vortagesschluss. Der Goldpreis war am Freitag nach der Rede des Fed-Chefs Powell unter Druck geraten. Die Analysten der Commerzbank hatten zuvor angemerkt, dass die Einpreisung einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte im September den Goldpreis belasten würde.

