Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise notieren leicht höher

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag leicht höher notiert. Gegen 10.45 Uhr wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent um 91,92 Dollar gehandelt, was einem Aufschlag von 0,4 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlusskurs bedeutet. Bei US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) war das Plus auf ähnlichem Niveau und der Preis betrug zuletzt 90,34 Dollar.

Die anfänglichen Abgaben konnten die Ölpreise damit wieder abschütteln und ins Plus drehen. Am gestrigen Mittwoch hatte noch der überraschende und deutliche Rückgang der US-Lagerbestände an Rohöl die Ölpreise gestützt. Anleger deuteten die Lagerdaten als Zeichen für eine starke Nachfrage nach dem Rohstoff in der größten Volkswirtschaft der Welt.

Laut den Commerzbank-Rohstoffexperten fiel der Preisanstieg durch die Lagerdaten jedoch vergleichsweise verhalten aus. "Bei den Ölpreisen scheint fürs Erste die Luft raus zu sein", schreibt der Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch hierzu in seiner Tagesinfo Rohstoffe. Dass die Ölpreise aufgrund der Lagerdaten nicht deutlich zulegten, dürfte laut Fritsch auch an den Bemühungen der US-Regierung liegen, dem hohen Niveau der Ölpreise entgegenzuwirken. Offenbar wird eine weitere Freigabe von strategischen Ölreserven erwogen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 91,84 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Donnerstag mitteilte. Am Dienstag hatte der Preis noch bei 92,17 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis tendierte am Donnerstagvormittag nahezu unverändert gegenüber dem Vortag. Gegen 10.45 wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.831,10 US-Dollar gehandelt (nach 1.832,54 Dollar am Mittwoch). Im Mittelpunkt des Interesses stehen heute die Inflationsdaten aus den USA. Zwar dürfte die Teuerungsrate weiter ansteigen, der Goldpreis müsse laut Commerzbank-Experte Daniel Briesemann nicht unbedingt davon profitieren. Ein weiterer Inflationsanstieg erhöht nämlich auch den Zinsdruck auf die US-Notenbank zunehmend.

pma/ger