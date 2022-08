Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise notieren ohne klare Richtung

Die Ölpreise haben sich am Dienstagvormittag mit uneinheitlichen Notierungen gezeigt. Kurz nach 11 Uhr wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent bei 104,72 US-Dollar gehandelt und damit um 0,10 Prozent weniger als zum Vortagesschluss. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,18 Prozent auf 96,99 US-Dollar.

Auftrieb erhalten die Erdölpreise seit einigen Tagen von der Aussicht auf ein geringeres Angebot. So hatten der saudi-arabische Energieminister eine mögliche Kürzung der Fördermenge durch die in der OPEC+ zusammengeschlossenen Ölstaaten angedeutet. Die Marktbeobachter der Commerzbank verweisen zudem auf Ausschreitungen in der libyschen Hauptstadt Tripolis am Wochenende, was Zweifel an der Stabilität der Ölproduktion aufkommen lasse. Auch im zweitgrößten OPEC-Förderstaat Irak hatte es am Montag politische Unruhen gegeben.

Der Goldpreis hat am Dienstagvormittag nachgegeben. In London lag der Preis pro Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.734,45 US-Dollar und notierte damit 0,30 Prozent unter dem Vortagesschluss. Am Montagvormittag war der Goldpreis bei 1.719,50 US-Dollar noch auf den tiefsten Stand seit etwa einem Monat gefallen.

Der Goldpreis war am vergangenen Freitag nach der Rede des Fed-Chefs Powell unter Druck geraten. Marktteilnehmer hätten vor der Rede darauf gesetzt, dass Powell weniger falkenhaft klingen würde. Dementsprechend habe der Goldpreis die zuvor aufgebauten Gewinne wieder abgegeben, so die Analysten der Commerzbank.

spa/kat