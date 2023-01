Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise notieren tiefer

Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete um 10.30 Uhr 83,44 US-Dollar. Das waren um 1,1 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,5 Prozent auf 76,83 Dollar.

Belastend wirkt laut Marktbeobachter zuletzt vor allem der gestiegene US-Dollar. Eine stärkere US-Währung wirkt sich häufig negativ auf die Ölnachfrage aus, da der Rohstoff zumeist in Dollar gehandelt wird. Steigt der Dollar, verteuert sich Rohöl für Investoren aus anderen Währungsräumen, was oft auf deren Nachfrage lastet.

Ansonsten halten sich positive und negative Aspekte am Ölmarkt derzeit in etwa die Waage. Für konjunkturelle Hoffnung sorgt die Abkehr Chinas von der einst strikten Coronapolitik. Für die globale Wirtschaft sind viele Marktteilnehmer aber eher skeptisch, da die Zinsanhebungen vieler Notenbanken zur Bekämpfung der Inflation ihre wachstumsdämpfende Wirkung erst noch entfalten dürften.

In dieser Woche stehen noch zahlreiche Ereignisse an, die am Markt für Preisbewegung sorgen könnten. Zum einen treffen die großen Notenbanken aus den USA, der Eurozone und Großbritannien ihre Zinsentscheidungen. Zum anderen werden einige wichtige Konjunkturdaten erwartet.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Montag mit 83,45 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Freitag war der Preis noch bei 85,31 US-Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Preis von Gold zeigte sich ebenfalls schwächer. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London für 1.906,70 Dollar gehandelt und lag damit um 0,8 Prozent unter dem Vortageswert.

