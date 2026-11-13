13.11.2026 11:22:00

Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise recht stabil nach Vortagesgewinnen

Nach den Kursgewinnen am Vortag haben sich die Ölpreise am Freitag kaum von der Stelle bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Jänner kostete 95,78 US-Dollar und damit minimal weniger als am Vortag.

Am Donnerstag hatten Äußerungen des US-Präsidenten die Ölpreise angetrieben. Donald Trump hatte erklärt, die USA könnten auf ein Abkommen mit dem Iran verzichten. Dies trübte die Aussichten auf einen Durchbruch zur Beendigung des Iran-Kriegs, der die Versorgung der Weltmärkte mit Rohöl erschüttert hat.

Zudem hatte Trump Vizepräsident JD Vance angewiesen, sich eher auf innenpolitische Themen als auf Verhandlungen mit Teheran zu konzentrieren. Auch dies versetzte den laufenden Hintertürgesprächen einen Dämpfer und schmälerte die Aussichten auf eine diplomatische Lösung des Krieges.

Inzwischen teilte die Internationale Energieagentur (IEA) mit, dass die weltweiten Ölmärkte zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs einen Angebotsüberschuss verzeichnen werden. Denn die Exporte aus dem Persischen Golf erholten sich trotz des anhaltenden Krieges.

"Der Ölmarkt zeigt erste Anzeichen einer Wiederherstellung des Gleichgewichts, wobei das weltweite Ölangebot zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges im Iran die Nachfrage übersteigt", erklärte die Beratungsorganisation der großen Volkswirtschaften in ihrem Monatsbericht.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 87,79 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch hatte der Preis 86,78 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis stabilisierte sich etwas von den Verlusten in den Vortagen. Gestiegene Zinserwartungen in den USA hatten ihn zuletzt belastet. Am Freitagvormittag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 3.897,06 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,58 Prozent mehr als am Vorabend.

spa/rst

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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