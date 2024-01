Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise schwächer, Brent bei 79,2 Dollar

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11 Uhr 79,22 Dollar und damit um 0,3 Prozent weniger als Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,4 Prozent auf 74,31 Dollar.

Gestützt werden die Erdölpreise derzeit durch geopolitische Risiken. Am Rohölmarkt rückte der Gazakrieg wieder stärker in den Fokus. Die USA und Großbritannien haben mit Verbündeten erneut Stellungen der Huthi-Milizen im Jemen angegriffen. Die Militärschläge sind eine Reaktion auf zahlreiche Angriffe der Huthi auf Frachtschiffe im Roten Meer. Der Seeweg ist enorm wichtig für den internationalen Waren- und Öltransport.

Auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine rückte am Markt wieder stärker in den Mittelpunkt. Zuletzt hatte ein Drohnenangriff der Ukraine auf einen Ostseehafen Russlands für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Hafen ist wichtig für den Export russischer Energieträger.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Montag mit 79,70 Dollar festgelegt, nach 80,27 Dollar am Freitag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Dienstag etwas fester. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 2.027,58 US-Dollar gehandelt, das entspricht einem Plus von rund 0,3 Prozent.

mik/sto