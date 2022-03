Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise setzen Höhenflug fort

Die Ölpreise haben auch am Donnerstag ihren Höhenflug fortgesetzt. Angesichts des Krieges in der Ukraine und der Sorgen rund um das Ölangebot zeigte sich zuletzt einer hoher Preisdruck am Ölmarkt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Donnerstag gegen 10.30 Uhr 115,89 US-Dollar und damit rund 2,6 Prozent mehr als am gestrigen Mittwoch. In der Spitze war der Brent-Preis am Donnerstag bereits der 120-Dollar-Marke nahe gekommen.

Der Brent-Preis markierte damit im Frühhandel den höchsten Stand seit fast zehn Jahren. Vor allem die Sorgen rund um mögliche Ausfälle des Ölangebots treiben die Preise weiter an. Am Markt herrscht aufgrund des Krieges in der Ukraine und den wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland infolge des russischen Angriffes auf sein Nachbarland Sorge, Russland könnte seine Ölexporte stoppen. Russland ist einer der weltweit größten Förderer und Exporteure von Rohöl. Zudem folgten zuletzt weitere Sanktionen gegen Russland die das Energiegeschäft des Landes schwächen sollen.

Doch nicht nur die Sanktionen gegen Russland infolge des Krieges treiben die Ölpreise in die Höhe. "Auch ohne direkte Sanktionen schrecken mehr und mehr Marktteilnehmer vor dem Kauf von russischem Öl zurück", kommentierte der Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank in seiner Tagesinfo. Offenbar scheuen Händler momentan das russische Ölangebot, unter anderem aus der Angst vor Sanktionen großer Volkswirtschaften wie den USA.

Unterdessen setzt der Ölverbund OPEC+ seinen Kurs einer schrittweisen und moderaten Ausweitung des Rohölangebots weiter fort. Auch Russland ist Teil des Ölförderkartells. Die Mitglieder der Internationalen Energieagentur (IEA) hatten deshalb unlängst beschlossen, einen Teil ihrer strategischen Ölreserven freizugeben.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 112,20 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Donnerstag mitteilte. Am Dienstag hatte der Preis noch bei 103,89 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis bewegte sich am Donnerstag bisher nur kaum. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.927,33 US-Dollar gehandelt (nach 1.928,87 Dollar am Mittwoch). Die leichte Erholung der Aktienmärkte zur Wochenmitte lastete etwas auf dem Goldpreis.

pma/ste