Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise sinken etwas

Die Ölpreise haben am Freitagmorgen leicht nachgegeben. Die Gewinne vom Vorabend wurden aber weitgehend gehalten. Ein Barrel (etwa 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete zuletzt 89,25 US-Dollar. Das waren 0,50 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober fiel um 0,62 Prozent auf 83,04 Dollar.

Am Ölmarkt steht am Freitag abseits von eventuellen neuen Entwicklungen am Persischen Golf eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg zur OPEC im Fokus. Insidern zufolge prüft Venezuela einen Austritt aus der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC). Das könnte dem Ölkartell, an dessen Gründung das Land vor mehr als sechs Jahrzehnten maßgeblich beteiligt war, einen weiteren Schlag versetzen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Die Idee eines Austritts war demnach Thema in Gesprächen mit Vertretern der US-Regierung, eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Ein solcher Schritt würde den tiefgreifenden politischen Kurswechsel in Caracas unterstreichen, seit US-Präsident Donald Trump den langjährigen Machthaber Nicol�s Maduro gestürzt und die Kontrolle über den venezolanischen Ölexport übernommen hat.

Die Ölexporte aus dem Persischen Golf haben sich nach Einschätzung der US-Investmentbank Goldman Sachs auf rund zwei Drittel des Vorkriegsniveaus erholt. Damit haben sich die Folgen des Iran-Kriegs für die globalen Rohölpreise begrenzt. Die gesamten Ausfuhren von Rohöl und Ölprodukten aus der Region seien auf 15 bis 16 Millionen Barrel pro Tag gestiegen, schrieben die Goldman-Analysten in einer aktuellen Studie. Damit liegen die Lieferungen den Angaben zufolge zwar immer noch sieben bis acht Millionen Barrel unter dem Niveau aus der Zeit vor dem Konflikt, aber deutlich über dem Tief von fünf bis sechs Millionen Barrel pro Tag aus dem März.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 87,31 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch hatte der Preis 86,39 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis legte leicht zu. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.608,23 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,15 Prozent mehr als am Vorabend.

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