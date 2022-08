Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise sinken leicht

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag leichte Abschläge verzeichnet. Um 11.15 Uhr lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent bei 95,43 US-Dollar und somit 0,82 Prozent niedriger. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 1,04 Prozent auf 89,42 US-Dollar pro Barrel nach.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für den Montag mit 100,78 US-Dollar festgelegt. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Rohöl-Sorten zusammen.

Der Goldpreis notierte am Dienstagvormittag etwas höher. In London lag der Preis pro Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.791,69 US-Dollar und damit rund 0,15 Prozent im Plus.

fpr/sto