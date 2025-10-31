|
Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise sinken leicht vor Treffen der OPEC+
Am Ölmarkt warten die Anleger auf ein Treffen des Verbunds OPEC+, in dem neben OPEC-Staaten auch andere wichtige Förderländer wie Russland organisiert sind. Die Gespräche der Vertreter der OPEC+ sollen am Sonntag geführt werden. Es wird erwartet, dass die beteiligten Staaten einmal mehr eine Anhebung der Fördermenge beschließen werden.
Zudem haben die Investoren mögliche Auswirkungen von Sanktionen gegen Russland im Blick, darunter die US-Sanktionen gegen die führenden russischen Produzenten Rosneft und Lukoil. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, haben einige Ölraffinerien in Indien ihre Importe aus Moskau für die kommenden Monate ausgesetzt und suchen nach alternativen Bezugsquellen.
Der OPEC-Korbpreis ist inzwischen gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 66,46 US-Dollar je Barrel (159 Liter), nach 65,24 US-Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.
Der Goldpreis notierte am Freitagvormittag etwas tiefer. Zuletzt wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls für 4.015 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,2 Prozent weniger als zum Vortagesschluss.
