Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise stabil

Die Ölpreise haben am Montagvormittag nur wenig verändert notiert. Gegen 10.45 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,54 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,10 Prozent zum Freitag entspricht. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,05 Prozent auf 78,26 Dollar.

Am Sonntag war bekannt geworden, dass die großen Ölförderländer ihr Angebot weiter knapp halten. Mehrere Länder des Ölverbunds OPEC+ bestätigten, ihre Förderkürzungen von rund zwei Millionen Barrel je Tag bis Mitte des Jahres fortzuführen. Die Entscheidung wurde von Fachleuten erwartet, weil das Rohölangebot aus anderen Teilen der Welt wie den USA derzeit reichlich ist.

Ein wichtiger Grund für die Verlängerung dürfte auch die schwache Konjunkturentwicklung in großen Verbrauchsländern und -regionen sein, insbesondere in China und Europa. Die Nachfrage nach Öl, Benzin und Diesel dürfte damit auf absehbare Zeit verhalten bleiben.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 82,65 Dollar festgelegt, nach 82,01 Dollar am Donnerstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis bewegte sich kaum von der Stelle. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 2.085,33 US-Dollar gehandelt, was einem leichten Plus von 0,06 Prozent entspricht.

