Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise stabil, Brent bei 64,3 Dollar

Die Ölpreise haben sich am Montagvormittag kaum verändert gezeigt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent lag am Terminmarkt bei 64,33 Dollar, das ist ein kleines Plus von 0,1 Prozent zum Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,2 Prozent auf 60,05 Dollar.

Gebremst wurden die Ölpreise Beobachtern zufolge von Meldungen, denen zufolge die Aktivitäten im wichtigen russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk wieder aufgenommen wurden, nachdem ein ukrainischer Drohnenangriff auf ein Öldepot in der vergangenen Woche für Schäden und einen Stillstand gesorgt hatte. Experten zufolge war zunächst von einem längeren Stillstand ausgegangen worden.

Der Angriff auf Noworossijsk sowie die Beschlagnahmung eines Öltankers durch den Iran in der Nähe der Straße von Hormus hatten die Ölpreise gegen Ende der vergangenen Woche steigen lassen. Mittlerweile richten sich die Blicke aber eher wieder auf die Erwartung eines Überangebots an Rohöl, nachdem die OPEC+ zuletzt die Fördermenge erneut angehoben hatte. Der Ölverbund aus Ländern des Ölkartells OPEC und anderer wichtiger Förderstaaten, darunter Russland, hatte in den vergangenen Monaten die Förderung bereits mehrfach erhöht.

Der Preis für OPEC-Rohöl ist zuletzt gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 64,68 US-Dollar je Barrel (159 Liter), nach 63,42 Dollar am Vortag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab am Montag etwas nach. Am Vormittag wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London zu 4.066,39 Dollar gehandelt, das waren 0,5 Prozent weniger als am Vortag.

mik/rst