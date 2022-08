Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise stabil, Brent bei 96,49 Dollar

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nach ihren Ausschlägen vom Vortag vorerst stabilisiert. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent lag gegen 11.30 Uhr bei 96,49 Dollar. Am Vortag war der Brent-Preis nach den Entscheidungen des Ölverbands OPEC+ auf rund 102 Dollar gestiegen, fiel dann aber zeitweise auf um die 97 Dollar je Fass zurück. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) hielt am Donnerstagvormittag bei 90,64 Dollar.

Zeitweise Unterstützung erhielten die Erdölpreise am Mittwoch durch die Entscheidung der OPEC+, die Produktion ab September nur leicht auszuweiten. Der Beschluss wurde am Markt auch deshalb mit besonderem Interesse aufgenommen, weil US-Präsident Joe Biden den Ölriesen Saudi-Arabien zu einer Steigerung der Produktion aufgefordert hatte. Saudi-Arabien gilt zusammen mit Russland als stärkste Stimme der OPEC+.

Im Trend geht es mit den Ölpreisen aber nach unten, wenn auch von hohem Niveau aus. In den vergangenen Wochen lasten vor allem trübe Konjunkturaussichten auf den Preisen, da mit einer schwachen Konjunktur meist eine fallende Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel einhergeht. Dennoch liegen die Rohölpreise immer noch deutlich höher als zu Jahresbeginn.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 104,17 US-Dollar festgelegt. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen. Am Dienstag war der Preis bei 104,86 US-Dollar gelegen.

Der Goldpreis legte leicht zu. In London lag der Preis pro Feinunze bei 1.778,14 US-Dollar und damit rund 0,8 Prozent über dem Vortag.

mik/ste