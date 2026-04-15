15.04.2026 11:16:00

Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise stabil unter 100-Dollar-Marke

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch wenig bewegt. Nach einem deutlichen Preisrückgang am Vortag stabilisierten sich die Notierungen am Vormittag vorerst klar unter der Marke von 100 US-Dollar. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Juni kostete 95,43 Dollar und damit etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für Öl der US-Sorte WTI tendierte kaum verändert bei 91,03 Dollar je Fass.

An den Finanzmärkten besteht die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs. US-Präsident Donald Trump sieht den Konflikt kurz vor dem Ende. "Ich glaube, er ist fast vorbei", sagte er dem US-Fernsehsender Fox News. Zuvor hatte Trump vage Andeutungen über eine mögliche weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran gemacht. Derzeit gilt eine zweiwöchige Waffenruhe.

Im März war der Preis für Rohöl der Sorte Brent wegen fehlenden Lieferungen von Rohöl aus den Förderregionen am Persischen Golf zeitweise bis auf knapp 120 Dollar gestiegen. Mit einer Waffenruhe und der Hoffnung auf eine Wiederaufnahme von Öltransporten durch die Straße von Hormuz sind die Notierungen am Ölmarkt wieder unter 100 Dollar gefallen.

Am Markt werde derzeit auf eine diplomatische Lösung zur Beendigung des Iran-Kriegs spekuliert, sagte Analystin Dilin Wu vom Handelshaus Pepperstone. Ihrer Einschätzung nach dürfte sich der Ölpreis in den kommenden Tagen eher seitwärts bewegen, mit einer leicht schwächeren Tendenz.

Selbst wenn sich die geopolitischen Spannungen entspannen sollten, dürfte eine nennenswerte Erholung des physischen Angebots aber nur verzögert eintreten, sagte Expertin Wu weiter. Lieferengpässe durch die Straße von Hormuz würden die Preise weiterhin stützen.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt deutlich gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 106,59 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Montag hatte der Preis 109,89 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab am Mittwochvormittag nach. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.797,48 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,94 Prozent weniger als am Vorabend.

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