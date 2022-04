Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise stabilisieren sich

Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag nach den zuletzt klaren Abgaben stabilisiert. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent gegen 10.40 Uhr bei 108,44 US-Dollar was einem Plus von rund 1,0 Prozent entsprach. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 103,19 Dollar das Fass.

"Der Preisrückgang gestern wurde durch eine deutliche Abwärtsrevision der Wachstumsprognose durch den Internationalen Währungsfonds ausgelöst", erklärten die Commerzbankexperten den Kursrutsch am Vortag. Der IWF führe das geringere Wachstum auf den Krieg in der Ukraine und die gestiegene Inflation zurück. "Er sieht zudem ein niedrigeres Wachstum in China wegen der dortigen Lockdownmaßnahmen", so die Analysten weiter zur IWF-Einschätzung. All dies schüre Nachfragesorgen am Ölmarkt, die zuletzt wegen der die Schlagzeilen stärker dominierenden Angebotsrisiken etwas in Hintergrund getreten seien.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 110,52 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis noch bei 110,54 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Gold gab indes nach. In London wurde die Feinunze (31.10 Gramm) zuletzt für 1.940,60 Dollar gehandelt - ein Minus von 0,5 Prozent. Für den Preisrückgang machten die Analysten der Commerzbank die steigenden Anleiherenditen verantwortlich.

sto/ste