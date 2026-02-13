Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise stabilisieren sich

Die Ölpreise haben sich am Freitag wenig verändert und die deutlichen Verluste vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Ein Barrel (etwa 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Vormittag 67,55 US-Dollar. Das waren 0,01 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 0,10 Prozent auf 62,89 Dollar.

Am Vortag hatte eine breit angelegte Flucht aus Risikoanlagen auch die Ölpreise belastet. Für Preisdruck sorgten zudem Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Der hatte nach einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu deutlich gemacht, dass er eine Einigung mit der Führung in Teheran einem militärischen Angriff gegen den Iran vorziehen würde. Der Preis für Brent-Öl war am Donnerstag um etwa zwei Dollar je Barrel gefallen.

Kurz vor dem Wochenende bleibt die weitere Entwicklung im Streit um das iranische Atom- und Raketenprogramm ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Jüngsten Berichten zufolge haben die USA einen weiteren Flugzeugträger-Verband in den Nahen Osten geschickt. Außerdem hat das US-Militär rund ein Dreivierteljahr nach dem Einsatz gegen unterirdische Atomanlagen im Iran Nachschub an bunkerbrechenden Bomben bestellt.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 68,06 US-Dollar je Barrel (159 Liter), nach 68,52 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis erholte sich. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.978,70 US-Dollar gehandelt. Das waren 1,28 Prozent mehr als am Vorabend.

spa/rst