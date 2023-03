Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise stagnieren, Brent bei 74,91 Dollar

Die Rohölnotierung haben sich am Montagvormittag nach leichten Gewinnen im Frühhandel zuletzt wenig bewegt. Die Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11 Uhr pro Barrel (159 Liter) 74,91 US-Dollar. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) betrug 69,60 Dollar das Fass. Damit notierten beide Sorten zur Vorwoche prozentuell beinahe unverändert.

In der vergangenen Woche hatten die Turbulenzen im Finanzsektor auch die Ölpreise belastet. Zwar entspannten sich diese zuletzt wieder, der Brent-Preis bleibt jedoch auf dem Niveau von Ende 2021. Marktbeobachter wiesen darauf hin, dass Unwägbarkeiten im Finanzsektor oft merkliche konjunkturelle Abkühlungstendenzen nach sich zögen. Dies würde auch die Energienachfrage in Mitleidenschaft ziehen und dämpft die Stimmung an den Rohstoffmärkten erheblich.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Freitag mit 74,60 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Donnerstag war der Preis noch bei 75.88 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab am Montagvormittag etwas nach. Der Preis für eine Feinunze (31,10 Gramm) betrug zuletzt 1.969,52 Dollar und somit um 0,3 Prozent weniger als noch am Freitag. Der Goldpreis bewegt sich damit jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau. Zuletzt waren Anleger im Zuge der Sorgen um den Bankensektor und die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Leitzinsen in sichere Anlagehäfen - zu denen auch Gold zählt - geflüchtet.

spa/ger