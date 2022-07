Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise starten Erholungsbewegung

Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag nach den gestrigen Verlusten etwas erholt. Ein Barrel (159) Liter der Nordseesorte Brent notierte gegen 10.30 Uhr bei einem Preis von 100,10 US-Dollar, was einem Aufschlag von 1,7 Prozent zum Vortagesschluss entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um knapp zwei Prozent auf 96,51 Dollar zu.

Am Vortag war der Preis für Rohöl aus der Nordsee noch um etwa sechs Dollar eingebrochen. Sowohl der Preis für US-Öl als auch für Brent-Öl waren unter die Marke von 100 Dollar gerutscht. Als Ursache gilt die Sorge vor einem Konjunktureinbruch wegen der drohenden Energiekrise in Europa und harter Corona-Maßnahmen in China. Zum Wochenstart hatte Russland wegen routinemäßigen Wartungsarbeiten die Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 gestoppt und damit das Zittern um die Zukunft der Energieversorgung in Europa weiter angefacht.

Der Goldpreis in London bewegte sich kaum vom Fleck. Die Feinunze (31,10 Gramm) notierte mit 1.725 US-Dollar kaum verändert. Im Blickfeld dürfte beim Edelmetall vor allem die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten stehen. Sie sind richtungsweisend für die Geldpolitik der Federal Reserve.

sto/ste